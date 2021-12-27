Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 28 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 28 декабря в столице специализированную мини-ярмарку вакансий для не занятых в экономике граждан, сообщает БЕЛТА.
Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.
В ярмарке вакансий примут участие представители Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №2, ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Текстильторг". Соискателям будет предложено более 100 вакансий.
Наниматели проведут подбор кандидатов по профессиям: уборщик помещений, грузчик, асфальтобетонщик, дорожный рабочий, слесарь аварийно-восстановительных работ, уборщик территорий, тракторист, водитель автомобиля, мастер, механик участка, повар, подсобный рабочий, кухонный рабочий, мойщик посуды, кастелянша, парикмахер, медицинская сестра, рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды, санитар(ка), грузчик, комплектовщик, кладовщик и др.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-