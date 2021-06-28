Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 29 июня

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 29 июня организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ООО "Троджан Бел", УП "Минский парниково-тепличный комбинат" и ГП "Аква-Минск".

Наниматели будут подбирать соискателей по профессиям бухгалтер, специалист по продаже, системный администратор, инженер по охране труда, специалист по организации закупок, электрик, обрезчик материалов, красильщик кож, мездрильщик, электрогазосварщик, сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов, овощевод, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, арматурщик, маляр, горничная и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-