Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 4 января мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Минска, ГП "Ремавтодор Партизанского района Минска" и ОАО "Текстильторг". Соискателям будет предложено около 100 вакансий.

Наниматели проведут подбор кандидатов по профессиям: повар, подсобный рабочий, кухонный рабочий, кастелянша, парикмахер, рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды, медицинская сестра, санитар(ка), дворник, мойщик посуды, уборщик помещений, водитель автомобиля, грузчик, уборщик территорий, дорожный рабочий, асфальтобетонщик, машинист передвижной электростанции, машинист заливщика швов, машинист укладчика асфальтобетона, машинист передвижного варочного котла, тракторист, машинист дорожной фрезы, машинист катка самоходного, тракторист, водитель погрузчика, ремонтировщик резиновых изделий, кладовщик, комплектовщик и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-