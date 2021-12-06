Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 7 декабря организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители Минской дистанции электроснабжения ТРУП "Минское отделение Белорусской железной дороги", филиала "Минский завод технологических металлоконструкций" ОАО "Промтехмонтаж", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска".

Наниматели проведут подбор соискателей по следующим профессиям: начальник производственного отдела по строительству и эксплуатации дорог, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, аккумуляторщик, слесарь по ремонту автомобилей, асфальтобетонщик, уборщик территорий, водитель автомобиля, водитель погрузчика, дорожный рабочий, тракторист, машинист крана (крановщик), слесарь-ремонтник, столяр, чистильщик, токарь, газорезчик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, резчик металла на ножницах и прессах, слесарь по сборке металлоконструкций, маляр, разметчик, электромонтер контактной сети, электромеханик, машинист автомотрисы, инженер-конструктор, инженер по качеству, инженер-технолог и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-