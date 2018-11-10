Мини-ярмарки вакансий и день предприятия пройдут в Минске 13-15 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с целым рядом вариантов трудоустройства на мини-ярмарках вакансий с 13 по 15 ноября и на дне предприятия, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 13 ноября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители Московского (Минска) отдела Департамента охраны МВД и ОАО "Минский домостроительный комбинат" ознакомят пришедших со своими предложениями занятости.

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Здесь свои вакансии предложат представители Московского отдела Департамента охраны и Национального олимпийского стадиона "Динамо".

15 ноября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) можно будет ознакомиться с предложениями все того же отдела Департамента охраны, а также ОАО "КСП-92".

Кроме того, предстоящую неделю трудоустройства 14 ноября дополнит день предприятия. В отделе обслуживания граждан №2 безработные столицы узнают больше о возможностях трудоустройства в ОАО "Минскремстрой".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-