Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 10-12 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 10-12 марта, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 10 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ОАО "Белэнергоремналадка", ОАО "Минский вагоноремонтный завод", УП "Механизированная уборка города", Московский (г.Минска) отдел Департамента охраны, ЖЭУ №2 и 4 Московского района Минска, хлебозавод "Автомат" - филиал КУП "Минскхлебпром" и ОАО "Минский мясокомбинат".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат ЖЭУ №2 Советского района Минска, ОАО "Белэнергоремналадка", ООО "ДаниПол", хлебозавод "Автомат", хлебозаводы №2 и 5 - филиалы КУП "Минскхлебпром", ОДО "Экология города".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 12 марта с участием филиала "Троллейбусный парк №2" ГП "Минсктранс", ОДО "Экология города", ООО "ПрофРезервГрупп", хлебозавод №3 - филиал КУП "Минскхлебпром".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-