Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 10-12 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 10-12 сентября, возможности трудоустройства представят пять предприятий и три учреждения, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие пройдет 10 сентября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители Минского облуправления №500 ОАО "АСБ Беларусбанк", средней школы №56, ООО "ЧистоМаг", Центрального (города Минска) отдела департамента охраны МВД, филиала "Служба энергохозяйства" ГП "Минсктранс".
На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "МеркуриКомпани", Институт "Кадры индустрии", Центральный отдел департамента охраны.
Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 12 сентября с участием РУП "Октябрьский" и Центрального отдела департамента охраны.
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.
Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-