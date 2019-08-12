12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 августа, свои предложения представят три столичных предприятия и одна организация. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

13 августа соискателей будут ждать в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Здесь можно будет узнать о вакантных местах в УП "Брэйкхайдроликс", филиале "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", Центральном отделе Департамента охраны МВД, филиале "Агентство Минсктранс" ГП "Минсктранс".

Вторая ярмарка состоится 14 августа в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мероприятии примут участие представители филиала "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс", Центрального отдела Департамента охраны МВД, филиала "Агентство Минсктранс" ГП "Минсктранс".

И эти же компании представят свои вакансии на заключительном мероприятии нынешней недели трудоустройства 15 августа - в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32).

Все мини-ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-