Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14 и 15 декабря

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 14 и 15 декабря в столице специализированные мини-ярмарки вакансий для не занятых в экономике граждан, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители следующих предприятий: "Хлебозавод №2" КУП "Минскхлебпром", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", различных столичных ЖЭУ.

Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, штукатур, подсобный рабочий, рабочий зеленого строительства, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, мастер, экономист, инженер, инженер-конструктор, специалист по продаже, химик, маркетолог, бухгалтер, водитель автомобиля, водитель погрузчика, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей и другим.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. Соискателям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при ее наличии) и документ о полученном образовании.-0-