Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14 и 15 сентября

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий для граждан, не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни, состоятся 14 и 15 сентября в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. В ярмарках примут участие организации ОАО "СПМК-81", УП "Ремавтодор Ленинского района Минска", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ГП "ЖЭУ №6 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ №3 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ №2 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ №1 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Московского района Минска".

Наниматели предложат более 100 свободных рабочих мест. Они проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, штукатур, подсобный рабочий, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, мастер, экономист, водитель погрузчика, асфальтобетонщик, дорожный рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь аварийно-восстановительных работ, тракторист, растяжчик кож и овчин на рамы, мездрильщик, системный администратор, сортировщик кожевенно-мехового сырья и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-