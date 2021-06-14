Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 15 и 16 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий для не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни граждан проведут 15 и 16 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут с 9.00 до 13.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарках вакансий примут участие ЖЭУ №1 Заводского района, ЖЭУ №3 Ленинского района, ЖЭУ №3 Партизанского района, ЖЭУ №2 Первомайского района, ЖЭУ №4 Советского района, ЖЭУ №1 Фрунзенского района, ЖЭУ №4 Московского района, ЖЭУ №3 Центрального района.

Соискателям предложат более 100 вакансий по таким профессиям, как рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, рабочий зеленого строительства и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-