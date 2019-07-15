15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 16-18 июля, свои предложения представят пять столичных предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

16 июля соискателей будут ждать в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Здесь можно будет узнать о вакантных местах в ООО "ПрофРезервГрупп", РПУП "Дорводоканал".

Вторая ярмарка состоится в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа,69). В мероприятии примут участие представители ЖЭУ №1 Советского района Минска и ООО "Юниверс-Аутсорт".

Завершит неделю трудоустройства мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с участием представителей ООО "ПрофРезервГрупп", ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-