Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 16 и 17 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий для незанятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни граждан проведут в Минске 16 и 17 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарках примут участие организации ОАО "МПЗ", ОАО "Камволь", ГП "Аква-Минск", ГП "ЖЭУ №7 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ №2 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ №2 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ №5 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ №1 Центрального района Минска".

Соискателям будет предложено более 100 свободных рабочих мест по следующим профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, штукатур, подсобный рабочий, рабочий зеленого строительства, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, мастер, экономист, инженер, инженер-конструктор, специалист по продаже, химик, маркетолог, бухгалтер, водитель автомобиля, водитель погрузчика, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, администратор, горничная, оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, кузнец на молотах и прессах и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-