Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 17-19 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 17 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО "Персонал Эксперт" и ООО "ПрофРезервГрупп".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) вакансии предложат ОАО "Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования", ООО "Персонал Эксперт", ООО "ПрофРезервГрупп", государственное предприятие "Ремавтодор Октябрьского района Минска" и ООО "Флайзис".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 19 декабря с участием ОАО "МЗАЛ им. П.М.Машерова", ОАО "Заводской райпищеторг" и РУП "Главный расчетный информационный центр" БЖД.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-