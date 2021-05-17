Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий для незанятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни граждан проведут 18 и 19 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут с 9.00 до 13.00 по ул.Берестянской, 20.

В ярмарках вакансий примут участие ГП "ЖЭУ №1 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ №3 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ №2 Первомайского района Минска", ГП "ЖЭУ №3 Первомайского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ №7 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ №3 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ №4 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ №6 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ №1 Октябрьского района Минска", ГП "ЖЭУ №1 Советского района Минска" и ГП "ЖЭУ №4 Центрального района Минска".

Соискателям предложат более 100 вакансий по таким профессиям, как рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, рабочий зеленого строительства и др.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-