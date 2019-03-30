Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 2-4 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 2-4 апреля, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 2 апреля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ОАО "Белорусский цементный завод" филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий", Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат ЖЭУ №1 Центрального района Минска, ТУП "МСС" ОО "БелОИ".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 4 апреля с участием специализированного строительного управления №2 УДМСиБ Мингорисполкома", ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-