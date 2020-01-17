Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 21-23 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на очередные мероприятия по трудоустройству 21-23 января: в трех мини-ярмарках вакансий примут участие девять предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка вакансий состоится 21 января в отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями о трудоустройстве соискателей ознакомят представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО "Минскремстрой", филиала №3 "Минского комбината силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" и ОАО "Минский мясокомбинат".

На следующий день всех желающих приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Планируется участие представителей УП "Минский метрополитен" и моторвагонного депо "Минск" УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".

Завершится неделя трудоустройства 23 января в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Вакансии представят ОАО "Строймаш", филиал "Троллейбусный парк №2" ГП "Минсктранс", ЖЭУ №2 Заводского района Минска и ООО "Флайзис".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-