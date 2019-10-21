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21 октября 2019, 15:35

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 22-24 октября

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 23 и 24 октября
Кондитерам, продавцам и машиностроителям предложат работу на мини-ярмарке вакансий в Гомеле

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 22-24 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 22 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО "Флайзис", филиала "Троллейбусный парк №4" ОАО "Минсктранс".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии представят РУП "Торгово-производственное управление при Министерстве обороны", филиал "Автобусный парк № 7" ОАО "Минсктранс", ООО "ПрофРезервГрупп".

Специализированная мини-ярмарка 24 октября поможет найти вакансии гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе по амнистии. В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) трудоустроиться предложат завод ЖБИ УП "Минскметрострой", ООО "АльпСтройГрад" (Минск), ЗАО "Ремавтодор", ПОП УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", АКУП "Спецкоммунавтотранс", ОАО "КСП-92".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-

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