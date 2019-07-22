Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 23-25 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 23-25 июля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 23 июля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). С предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", хлебозавода № 6 КУП "Минскхлебпром", филиала "Сантехгазмонтаж" ОАО "Минскремстрой", ремонтно-строительных филиалов Фрунзенского и Московского районов ОАО "Минскремстрой", ООО "Данипол", ООО "Флайзис".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат Первомайский (г.Минска) отдел департамента охраны МВД, ремонтно-реставрационный филиал ОАО "Минскремстрой", ремонтно-строительные филиалы Октябрьского и Первомайского районов ОАО "Минскремстрой", филиал "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой", ООО "Флайзис",ООО "ПрофРезервГрупп".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 25 июля с участием ООО "БНК КВСтрой", управления механизации УП "Минскметрострой", ремонтно-строительных филиалов Фрунзенского и Октябрьского районов ОАО "Минскремстрой", ремонтно-реставрационного филиала ОАО "Минскремстрой", ООО "Флайзис".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-