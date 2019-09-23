Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 24-26 сентября

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 24-26 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие пройдет 24 сентября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь-"Луч", унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ООО "Персонал Эксперт".
На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат Центральный отдел Департамента охраны МВД, 19-я городская детская поликлиника, ООО "Персонал Эксперт".
Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 26 сентября с участием Партизанского отдела Департамента охраны МВД, АКУП "Спецкоммунавтотранс", автобусного парка №6.
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-