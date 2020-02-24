Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 25-27 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ЖЭУ №2 Московского района Минска, ООО "ПрофРезервГрупп", ООО "КСБ Виктори Рестораны", Центральный (г.Минска) отдел Департамента охраны МВД.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат ГП "Минский метрополитен", Центральный (г.Минска) отдел Департамента охраны МВД.

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 27 февраля с участием ЖЭУ №1 Партизанского района Минска, ООО "ПрофРезервГрупп", филиал "Минский завод технологических металлоконструкций" ОАО "Промтехмонтаж".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-