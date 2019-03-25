Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 26-28 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 26-28 марта, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие пройдет 26 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители РУП "Белмедпрепараты", ООО "Премиум Стафф", Республиканский научно-практический центр спорта.
На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "Премиум Стафф", специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством "Проминватех" ОО "БелОИ".
Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 28 марта с участием ОАО "КСП-92", ООО "Премиум Стафф", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.
Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-
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