Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 26-28 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 26-28 марта, возможности трудоустройства представят шесть предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 26 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители РУП "Белмедпрепараты", ООО "Премиум Стафф", Республиканский научно-практический центр спорта.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат ООО "Премиум Стафф", специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством "Проминватех" ОО "БелОИ".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 28 марта с участием ОАО "КСП-92", ООО "Премиум Стафф", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-