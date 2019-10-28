Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 29-31 октября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 29-31 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Специализированная мини-ярмарка вакансий в целях трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по амнистии, пройдет 29 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители филиала "Троллейбусный парк №4" ОАО "Минсктранс", ГП "ЖЭУ №4 Московского района Минска", ГП "Ремавтодор Московского района Минска", ОАО "Минский мясокомбинат".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат филиал "Автобусный парк № 7" ОАО "Минсктранс", ООО "ПрофРезервГрупп", ГП "ЖЭУ №1 Советского района Минска".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 31 октября с участием ООО "Флайзис", УЗ "16-я городская детская поликлиника".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-