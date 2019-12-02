Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 3-5 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 3 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО "Флайзис", филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод", ООО "Профрезервгрупп", РУП "Главный расчетный информационный центр Белорусской железной дороги".

На следующий день, 4 декабря, в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) вакансии предложит ООО "Профрезервгрупп".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится 5 декабря с участием ООО "Профрезервгрупп", а также представителей Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-