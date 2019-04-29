Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 30 апреля и 2 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 30 апреля и 2 мая, свои вакансии предложат восемь предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 30 апреля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ООО "Белвестри", УП "Белхимчистка", филиала "Оздоровительный комплекс "Спутник" ОАО "Минскремстрой", филиала №2 "ЦемАвто" государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК".

2 мая желающих найти работу приглашают в отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Здесь свои предложения презентуют ОАО "Минотель", УП "ЖРЭО Ленинского района г.Минска", ООО "Агентство недвижимости "Этажи", ЗАО "ПродВильнюс".

Все ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, возможностях трудоустройства, условиях труда и оплаты. К услугам посетителей также информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах.

Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-