Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 6-8 августа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 6-8 августа, возможности трудоустройства представят четыре предприятия и два учреждения, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 6 августа в отделе обслуживания граждан №2 по адресу пр.Любимова, 14. С предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители войсковой части 5448, ООО "ПрофРезервГрупп" и яслей-сада №329.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) вакансии предложат УП "Центр социальных работ", ООО "ПрофРезервГрупп", ТУП "Пинскдрев Столичное".

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 8 августа с участием представителей войсковой части 5448, ОАО "Постторг".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-