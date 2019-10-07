Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 8-10 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 8-10 октября. Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 8 октября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Участие в ней примут представители ООО "ПрофРезервГрупп", Московского отдела Департамента охраны МВД Беларуси.

В среду 9 октября в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Коласа, 69) свои вакансии предложат ООО "ПрофРезервГрупп" и ЖЭУ №1 Советского района.

Третья мини-ярмарка запланирована на 10 октября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Соискатели смогут узнать о вакантных местах в ООО "Данипол" и ООО "Юниверс-Аутсорт".

Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-