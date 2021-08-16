Мини-ярмарки вакансий проведут в Минске 17 и 18 августа

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий состоятся 17 и 18 августа в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА организаторы.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. В ярмарке вакансий примут участие представители ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ГП "ЖЭУ 6 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ 1 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ 4 Московского района Минска".
Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, мастер, экономист, инженер и др.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-