Мини-контактный зоопарк и экомузей керамики появятся в Могилевском районе

11 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Семь инициатив по созданию креативных турпродуктов кластера "Край животворных криниц - новый стандарт качества обслуживания в сельском туризме Могилевской области" вышли на финишную прямую, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Совета по развитию агроэкотуризма в Могилевской области Сергей Шишкин.

"В течение 2018 года мы серьезно продвинулись в том, чтобы в микрокластерах, центрами которых являются агроусадьбы области, появились конкурентоспособные и оригинальные турпродукты, содействующие развитию и экономической эффективности работы кластера и более тесному взаимодействию между его участниками, в том числе по обслуживанию и привлечению туристов", - отметил Сергей Шишкин.

По его словам, прежде чем приступить к реализации своих задумок, участники микрокластеров сначала прошли полугодовой курс обучения и познакомились с опытом реализации успешных инициатив в Воложинском рйоне Минской области. На втором этапе проекта был объявлен конкурс идей нового турпродукта. Лучшие инициативы получили проектную поддержку, консультации белорусских и немецких специалистов в области развития туристического бизнеса.

В числе наиболее интересных и перспективных идей - создание в агроусадьбе "Серая шейка" (Могилевский район) специальной открытой зоны, где посетители могут познакомиться с домашними животными поближе, что-то вроде мини-контактного зоопарка. У туристов появится возможность сделать селфи с фазанами и павлинами, добродушными утками и суетливыми цыплятами, покормить овечек и баранов и даже погладить вьетнамских хрюшек.

В усадьбе "Фальварак "Лазенькi" создается экомузей "Магия керамики", где гости смогут узнать об истории керамики, особенностях гончарства Приднепровского края, а также сесть за гончарный круг и под руководством мастера изготовить изделие. Можно будет приобрести и сувениры, в том числе с логотипом туристического кластера КЖК. А вот в агроусадьбе "У Сяброў" вместе с традиционным сельским релакс-туром планируют помочь посетителям в освоении новых активных видов путешествий, к примеру, на SUP-досках и байдарках, предложат понаблюдать за птицами и другими животными в природной среде.

Пять микрокластеров и туробъекты свяжут зеленые маршруты. А посетить их можно будет в рамках двух- или трехдневного автотура "Живая вода", координатором которого выступает "Фальварак "Лазенькi".

Для любителей велотуризма по проекту разработаны еще два маршрута. В этом году они работали в тестовом режиме, а в следующем сезоне будут готовы для туристов вместе с популярными уже маршрутами "Днепровская ривьера" и "Старый почтовый тракт". Узнать подробности о кластере и изучить весь спектр туруслуг можно на сайте krynica.by.

Проект реализуется по инициативе областного общественного совета по развитию агроэкотуризма в Могилевской области и при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии #ПрограммаПоддержкиБеларуси. Официальными партнерами выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, немецко-российское общество Виттенберга, предприятие "Могилевоблтурист" и веломагазин "От винта!".-0-