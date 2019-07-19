Мини-курс по профессиям будущего. IT-лагерь МТС для воспитанников детских домов открылся в Брестской области

Бесплатные уроки по информационным технологиям начались для воспитанников детских домов, а также для детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. IT-лагерь МТС этим летом организован в Брестской области. Совместный проект Министерства образования и мобильного оператора реализуется третий год подряд.

В расписании уроков – шесть тематических дисциплин: "Робототехника", "Создание сайта", "3D-моделирование", "Программирование в Scratch и Kodu", "Графический дизайн" и "Дизайн интерфейсов". Занятия проведут преподаватели Школы информационных технологий.

Учебная программа рассчитана на 14 дней и разработана специально для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. С июля по август обучение будет проходить для детей, которые приедут на отдых в детский реабилитационно-оздоровительный центр "Колос" и детские оздоровительные лагеря "Орленок" и "Салют".

"Проект IT-лагерь позволит детям провести каникулы с пользой. В рамках двухнедельного курса ребята познакомятся с вдохновляющими примерами современных технологий и смогут создать свой, пусть и небольшой, цифровой продукт. Для системы образования – это очень важная задача: дать каждому ребенку не только новые знания, но и помочь развить их творческий потенциал", – считает заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

Маленькие айтишники будут изучать основы программирования и 3D-моделирования, узнают о том, как самостоятельно сделать робота, создадут сайт с удобным пользовательским интерфейсом и напишут программу для чат-бота.

"Современный рынок труда в сфере IT сегодня предлагает много вариантов для развития. Программист, 3D-художник, создатель роботов и дизайнер сайтов – все это профессии, которые будут востребованы в ближайшее время. Проект "IT-лагерь", который компания МТС проводит совместно с Министерством образования, сориентирован на то, чтобы дети смогли попробовать себя в разных направлениях сферы информационных технологий. Надеемся, что такой подход поможет школьникам определиться со своим профессиональным будущим", – прокомментировал руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

Образовательный проект IT-лагерь реализуется компанией МТС совместно с Министерством образования. В 2017 году занятия проходили в детском оздоровительном лагере "На ростанях". Тогда белорусские школьники создали более 300 проектов. В 2018 году 80 детей познакомились с основами робототехники, видеоблогинга и пилотирования квадрокоптерами в лагере "Горизонт".

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