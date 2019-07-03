Миниатюрную копию Дворца Независимости презентовали в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миниатюрную копию Дворца Независимости презентовали сегодня в столичном Дворце культуры профсоюзов. Макет пополнил коллекцию экспонатов музея архитектурных миниатюр "Страна мини", в котором находятся точные копии наиболее знаковых достопримечательностей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

В мероприятии принял участие председатель ФПБ Михаил Орда. Он отметил, что Дворец Независимости является одним из символов белорусской государственности и независимости. Профсоюзы создали его точную копию с глубокой детализацией специально к сегодняшней знаменательной дате. "Для нас очень значимо, что презентация проходит во Дворце культуры профсоюзов", - добавил он.

Дворец Независимости стал двадцатой по счету миниатюрой музея. Чтобы добиться идеального сходства, работа по созданию экспоната велась более полугода.

"В этом году вся Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 25-летие государственности нашей страны. - сказал Михаил Орда. - Беларусь после войны фактически стояла в руинах. Многое в то время пришлось отстраивать буквально с нуля. Но вместе мы сделали очень много для того, чтобы сохранить все хорошее, что у нас было, чтобы наша страна развивалась и шла вперед. Самое главное - мы смогли сохранить независимость, мир и спокойствие в нашей стране".-0-

Фото пресс-службы ФПБ