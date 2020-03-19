Минимум 20 районов Минской области к 2025 году получат свой мобильный "дом быта"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2025 году как минимум 20 районов Минской области планируется обеспечить мобильными комплексными приемными пунктами, которые обеспечивают бытовое обслуживание населения в сельской местности. Об этом сегодня сообщила журналистам генеральный директор ГО "Управление бытового обслуживания населения Минской области" Наталья Суйкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом требований времени мы подошли вплотную к реализации идеи по созданию мобильного КПП - комплексного приемного пункта. У нас готовы техзадания, в этом году обязательно один такой пункт приобретем. Еще не определено, где он будет задействован. Возможно, по всей Минской области, в каждом районе - в качестве эксперимента. Интерес значительный. Думаю, до 2025 года у нас как минимум 20 районов будут обеспечены такими передвижными КПП", - рассказала Наталья Суйкова.

В таком пункте предусмотрено рабочее место парикмахера, есть возможность принимать и выдавать заказы, обеспечить розничную торговлю. Причем, в комфортных условиях как для работников, так и для клиентов. По сути это своеобразный "дом быта" на колесах.

На сегодня кроме выездного обслуживания в области работает сеть стационарных комплексных приемных пунктов, которые рассматриваются не только как базовые объекты услуг, но и товаропроводящая сеть. Иногда только на КПП можно получить под заказ какие-то товары. Кроме того, КПП становятся центром притяжения для жителей отдаленных сельских населенных пунктов.

У Минской области свои особенности развития бытового обслуживания. С одной стороны, население региона, особенно вокруг Минска, хочет получать сервис, близкий к столичному уровню, но с другой, среди местного населения еще сильны традиции комплексного обслуживания в домах быта. Коммунальные предприятия являются многофункциональными базовыми организациями, которые действуют в каждом районе и обеспечивают выполнение социального стандарта, в том числе в сельской местности. "В каждом районе действует бесплатный номер 167, по которому любой житель даже самой отдаленной деревни может заказать услугу на дом (например, стрижки), оставить заявку, получить информацию в сфере бытового обслуживания", - добавила Наталья Суйкова.-0-