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20 октября 2020, 17:38

Минимум контактов, маски и воздухоочистители - как работники "Белвеста" защищаются от COVID-19

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20 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Одно из крупнейших обувных производств страны - СООО "Белвест" - принимает максимальные меры, чтобы обезопасить своих работников от заражения коронавирусом и последующего распространения инфекции на предприятии. В компании уже с начала года реализуются дополнительные профилактические меры, практически на каждом углу есть антисептики и напоминания о мерах безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще зимой этого года предприятие одним из первых в Витебске начало проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. В феврале сотрудники участвовали в специализированной выставке в Италии. После возвращения на родину работники "Белвеста" стали одними из первых, кто сдал подобные тесты в Беларуси. К счастью, тогда обошлось - вирус не подтвердился.

Генеральный директор СООО "Белвест" Юрий Суманеев отметил, что, видя тогда складывающуюся ситуацию, начали усиленно вести борьбу с вирусом. Стали чаще проводить уборку помещений, обрабатывать поверхности дезсредством. На предприятии постепенно ужесточали масочный режим. "Он сохранялся и летом. Если в рабочее время любой сотрудник куда-то выходит без маски, он лишается премиальных выплат. К сожалению, единичные случаи у нас такие были, пришлось прибегнуть к данным методам", - рассказал гендиректор.

Юрий Суманеев
Юрий Суманеев

Сегодня в компании трудятся около 3 тыс. человек. Весной одного сотрудника не удалось спасти. "Сейчас случаи инфицирования потихоньку появляются. Но мы понимаем, что даже если будут сезонные поднятия заболеваемости, наше ответственное поведение сможет сглаживать пики, не ухудшать ситуацию. Надеюсь, вирус со временем уйдет, потому что из-за него ни физической, ни экономической жизни. Это большой удар. Экономика должна функционировать. Ее можно быстро затормозить, но потом выйти на прежние обороты мгновенно не получится", - подчеркнул Юрий Суманеев.

Предприятие во время активной фазы пандемии в некоторых случаях шло навстречу людям и помогало финансово. Весной переводили некоторых сотрудников на дистанционку. В настоящее время пока в этом нет необходимости.

На фоне второй волны COVID-19 в компании контакты сведены к минимуму: у дверей кабинетов стоят стулья или полки, где можно оставить бумаги для коллег - своеобразный дистанционный документооборот. Напоминания о мерах безопасности и антисептики есть практически на каждом углу. В местах скопления людей установлены бактерицидные рецеркуляторы воздуха - их на предприятии десятки. Оборудование закупали весной в несколько этапов.

При перемещении по территории и цехам обязательным является ношение маски, без нее не сделаешь и заказ в столовой. Общую ситуацию держит на контроле здравпункт. Медики интересуются не только здоровьем работника, но и спрашивают о самочувствии детей и супругов. "Мы следим, чтобы все требования на предприятии выполнялись, это не обсуждается. На данный момент все спокойно, ситуация контролируемая", - отметила заведующая здравпунктом Валентина Григорчук.

В цехах регулярно проводится дезобработка, есть антисептики. Специалисты там могут находиться без масок - рабочие места расположены на необходимой дистанции. Также сотрудникам "Белвеста", которые живут в относительной близости от предприятия, рекомендовано ходить на работу пешком, чтобы избежать контактов в общественном транспорте. Опыт и принятые меры безопасности на витебском предприятии используют заводы не только в городе на Двине, но и крупные производства Беларуси.-0-

Фото Александра Хитрова

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