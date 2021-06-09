Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский проведет 18 июня выездной прием граждан в Калинковичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Министр будет принимать граждан с 12.00 до 13.00 в Калинковичском районном исполнительном комитете (Калинковичи, площадь Ленина, 1) по вопросам, относящимся к компетенции Министерства юстиции. Предварительно записаться на прием можно через Калинковичский райисполком по телефонам 8(02345) 42140, 8(02345) 43700.

В Минюсте также рассказали о ближайших прямых телефонных линиях. Например, 15 июня с 10.00 до 11.00 консультант управления нотариата и загсов Елена Семенюк ответит на вопросы, касающиеся регистрации актов гражданского состояния. Получить ответы можно будет по телефону 8 017 200 82 58.

А 17 июня с 11.00 до 12.00 Минюст проведет прямую телефонную линию с участием заместителя начальника управления контроля и собственной безопасности главного управления принудительного исполнения Светланы Старокожевой. Она проконсультирует по теме "Об организации работы территориальных органов принудительного исполнения" по телефону 8 017 200 39 19.

На следующий день с 14.00 до 15.00 ведущий референт управления нотариата и загсов Наталия Ярмош ответит на вопросы, касающиеся передачи нотариусом заявления собственникам при отчуждении недвижимого имущества. Получить ответы на интересующие вопросы по этой теме можно будет по телефону 8 017 210 40 48.-0-