Министр по налогам и сборам проведет личный прием граждан в Могилеве

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет 11 января личный прием граждан в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Во время встречи можно будет услышать компетентное мнение о деятельности налоговых органов, дальнейшем развитии и совершенствовании налоговой системы в целом, задать интересующие вопросы и обсудить проблемы.

Прием граждан состоится в Могилевском городском исполнительном комитете (каб. №107) с 11.00 до 12.00. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам (8 0222) 42-26-29, 42-28-50, 32-37-86.-0-