Министр связи и информатизации проведет 17 июня личный прием граждан в Новополоцке

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет 17 июня личный прием граждан и представителей юридических лиц в Новополоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Министр будет принимать граждан с 11.00 до 12.00 в Новополоцком городском исполнительном комитете (г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74, каб. 105) по вопросам, затрагивающим деятельность в области связи (как почтовой, так и электросвязи) и информатизации. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8 (0214) 50 03 06.

Вместе с личным приемом граждан и юрлиц пройдет прямая телефонная линия по телефону 8 (0214) 50 31 00.-0-