Минюст передал воспитанникам Березковского детского сада-школы спортинвентарь

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Сергей Хоменко сегодня принял участие в праздничном мероприятии в Березковском детском саде - базовой школе Докшицкого района, которое прошло во время республиканской акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Добрую новогоднюю традицию руководство Министерства юстиции поддерживает в подшефной школе уже 15 лет подряд. В числе приглашенных гостей на детском празднике присутствовали также начальник главного управления юстиции Витебского облисполкома Сергей Конопелько и председатель Докшицкого районного исполнительного комитета Олег Коваленок.

Общаясь с учащимися, министр обратил внимание, что уже в таком возрасте "надо думать, как построить свое будущее, как не подвести учителей, родителей, как прославить свою фамилию, свою страну". Он пожелал исполнения всех мечтаний, а главное - выбрать свой жизненный путь, свою профессию. Министр вручил ученикам и самым маленьким воспитанникам детсадовской группы сладкие подарки. Спортивный инвентарь школы пополнился туристической палаткой, спальными мешками и спортивными мячами, что, несомненно, поможет ребятам в будущем году совмещать изучение природы родного края с активным отдыхом на свежем воздухе. От администрации района Олег Коваленок подарил приглашение на новогоднее представление в районный концертный зал на всех учеников школы. Традиционным завершением утренника стал хоровод гостей и детей вокруг елки.

Фото пресс-службы Минюста

Экскурсию по школе для приглашенных гостей провела исполняющая обязанности директора Татьяна Лепецкая. Ознакомившись с организацией образовательного процесса и материально-технической базой, Сергей Хоменко отметил, что был приятно удивлен чистотой, порядком и ощущавшейся во всем хозяйской рукой в маленькой сельской школе. Татьяна Лепецкая подчеркнула, что благодаря шефской помощи коллектива Министерства юстиции в школе был оборудован компьютерный класс, регулярно пополняется спортинвентарь, удовлетворяются другие хозяйственные нужды.

Оставив душевное поздравление в книге почетных гостей, министр обещал надолго не расставаться. Он сразу на месте принял решение, какой подарок от шефов получит школа, не дожидаясь следующих праздников. Гости увезли с собой сувенирные куклы в белорусских национальных костюмах.-0-