1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюст выявил недостатки в работе служб "одно окно" Витебской области. Такая информация размещена на сайте министерства по итогам мониторинга, который проводился под руководством заместителя министра юстиции Натальи Филипповой, сообщает БЕЛТА.

Наталья Филиппова во время выезда в Витебскую область ознакомилась с деятельностью служб "одно окно" Лепельского, Чашникского и Толочинского районных исполнительных комитетов. Основное внимание было уделено функционалу служб, численности работников, их статусу, информационному обеспечению, электронному взаимодействию с другими организациями. С представителями местной власти обсуждались наиболее актуальные вопросы, требующие решения для дальнейшего совершенствования работы служб "одно окно", в том числе оказания гражданам за один визит пакета услуг.

"По результатам мониторинга заместителем министра юстиции Натальей Филипповой были выявлены отдельные недостатки в работе данных служб, - говорится в сообщении на сайте Минюста. - В первую очередь это касается объема административных процедур, которые выполняются через службу "одно окно", порядка приема заявлений заинтересованных лиц, иных прилагаемых документов, перечня документов, которые работники службы "одно окно" должны запросить самостоятельно".

Тем, кто в исполкоме курирует службу "одно окно", даны рекомендации об организации деятельности этих служб в строгом соответствии с законодательством.-0-