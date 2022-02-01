Минлесхоз: последствия ураганного ветра устранят в Могилевской и Гомельской областях до 1 апреля

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Последствия ураганного ветра в Могилевской и Гомельской областях устранят до 1 апреля. Такую задачу обозначил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун во время выездного совещания по вопросам наведения порядка в лесном фонде в Могилевской области, передает БЕЛТА.

Первый замминистра проинспектировал ветровально-буреломные участки в Могилевском, Быховском и Чаусском лесхозах. По его словам, работа организована на должном уровне: по максимуму задействована техника системы Минлесхоза, услуги по заготовке древесины выставлены на биржу частным фирмам, которые сегодня работают круглосуточно. На таких участках заготовка идет в два раза медленнее: древесину достать труднее, чем при плановых вырубках. Однако она ничем не отличается от остальной и будет реализована на тех же условиях.

"В целом по стране после ветровалов 14-15 января повреждено более 15 тыс. га насаждений, в том числе около 930 га - это сплошные санитарные рубки, - отметил Александр Драгун. - На конец января по площади уже отработано более 30% участков. В первую очередь ведутся заготовки на грунтах с низкой несущей способностью, пока из-за мороза они доступны для техники. В Могилевской и Гомельской областях работы по ликвидации последствий последнего ураганного ветра планируется завершить к 1 апреля, по всем остальным регионам расчистку бурелома окончат к 1 марта".

"Мы не первый раз сталкиваемся с проблемой ветровалов и буреломов, и уже наработана определенная практика оперативного устранения последствий, - подчеркнул первый замминистра. - Конечно, это неприятный момент, когда мы годами растим леса и в одночасье они уничтожаются. Но ни один кубометр не пропадет - все переработаем. Убрать древесину - часть проблемы. В течение трех лет по закону на всех этих участках мы должны посадить новые леса. Здесь построен семеноводческий центр, и Могилевская область сама себя обеспечивает необходимым посадочным материалом".

По словам опытных лесничих, ветровал в январе - явление редкое, обычно такое случается в июне - августе. Поваленное в мае дерево начнет портиться и потеряет товарное качество уже через две недели, а упавшее в январе пролежит все три месяца в целости. По словам главного лесничего Быховского лесхоза Александра Жебина, несмотря на то, что стихия нанесла существенный ущерб лесным насаждениям района, заготовка и подвозка уже расписаны. "По лесхозу сплошным вырубкам подлежат 165 га, или 65 тыс. куб.м, плюс еще 300-400 га будет выборочно, - отметил он. - Сегодня на вырубках в общей сложности работают 45 человек, 26 бензопил и около 20 единиц техники".

В Вильчицком лесничестве Могилевского района сплошным вырубкам подлежат порядка 30 га, еще более 100 га требуют выборочных рубок и очистки от захламленности. Больше всего здесь пострадали сосна и ель. Сплошные рубки уже завершены примерно на 20%, все работы планируют к началу марта. Весной на этих территориях подсадят лес и уберут ветви после рубок.

Задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки, образовавшиеся из-за последнего урагана, поставил Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. По предварительным данным, в результате непогоды в стране пострадало более 15 тыс. га леса. В Могилевской области повреждено каждое третье дерево.-0-

Фото Олега Фойницкого