Миноблисполком: Китай является важнейшим инвестором в экономику региона

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай является важнейшим и перспективным инвестором в экономику Минской области, заявил председатель комитета экономики Минского облисполкома Сергей Железняк сегодня на презентации чайных китайских компаний Чунцина в столичном Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

КНР развивает партнерские отношения с Минской областью в самых различных сферах, наиболее динамично - в торгово-экономической, отметил Сергей Железняк. В минувшем году товарооборот Минской области с Китаем составил свыше $1 млрд, увеличившись более чем на 28%. Регион является крупнейшим поставщиком калийных удобрений на китайский рынок. "В свою очередь китайская сторона является перспективным инвестором в экономику Минской области. Объем прямых инвестиций из КНР в 2017 году составил $58,6 млн", - сказал представитель Миноблисполкома.

Столичный регион обладает значительным экспортным потенциалом. Здесь работают крупнейшие предприятия страны, такие как БелАЗ, "БЕЛДЖИ". Расположен на территории области и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Кроме того, Минский регион является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Беларуси. Все молокоперерабатывающие предприятия области имеют разрешение на поставку продукции в Китай, некоторые поставляют говядину и мясо птицы.

Сергей Железняк обратил внимание и на туристические возможности Минской области. Что касается сотрудничества с городом Чунцином, оно развивается на основе соглашения о контактах между регионами от 2002 года. Ежегодно делегации обмениваются визитами, устанавливают новые направления взаимодействия.

Организаторами сегодняшнего мероприятия выступают Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, общество дружбы "Беларусь-Китай", а также культурно-деловой центр "Ювизит".-0-