Миноблисполком рассказал о подготовке объектов ЖКХ к зиме

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области подготовка объектов ЖКХ к зиме продолжается в обычном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома, на 3 сентября в регионе запасено 30,5 тыс. т топочного мазута, а это 89% нужного объема, 288 тыс. плотных куб.м дров (86% от плана), 34 тыс. плотных куб.м древесной щепы (73% от плана), 12,6 тыс. т торфобрикетов (46% нужного количества).

При этом объекты теплового хозяйства готовы на 78%, водопроводно-канализационного - на 88%, жилищного фонда - на 95%. В целом по области зарегистрировано 40,3% паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 48% паспортов готовности теплоисточников.

Подготовка к эксплуатации объектов, стабильному топливо- и энергоснабжению населения и организаций области в осенне-зимний период 2020-2021 годов продолжается и будет завершена в установленные сроки. Паспорта готовности объекты должны получить до 1 октября.-0-