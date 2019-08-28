Миноблисполком составил рейтинг районов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет экономики Минского облисполкома составил рейтинг районов региона по 23 учитываемым показателям социально-экономического развития за первые три года пятилетки и первое полугодие 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Критериями оценки стали средняя заработная плата, уровень зарегистрированной безработицы, миграционные прирост или убыль, задолженность в выручке от реализации продукции, товаров или услуг и др.

"Достаточно посмотреть, где люди хотят жить, а где численность населения на протяжении нескольких лет постоянно сокращается, чтобы ответить на вопрос, какие регионы являются привлекательными для людей, а какие пребывают в депрессивном состоянии", - прокомментировала председатель комитета экономики Татьяна Бранцевич.

В пятерку лидеров попали Смолевичский (первое место за 2016-2018 годы и 9-е место за первое полугодие 2019 года), Дзержинский (второе и первое соответственно), Минский (третье), Солигорский (четвертое и второе) районы и город Жодино (пятое). "Как видно, по итогам работы за первое полугодие улучшили свое положение Дзержинский и Солигорский районы, стабильно без изменений сработали Минский район и город Жодино. Смолевичский район упал на несколько позиций по всем показателям", - добавила Татьяна Бранцевич.

В крупных районах области, таких как Борисовский, Молодечненский и Солигорский, разработаны планы ускоренного социально-экономического развития. Исходя из анализа, проведенного комитетом экономики, можно сделать вывод, что Солигорский район развивается ускоренными темпами. В нем по итогам первого полугодия наблюдается положительная миграция населения и самая высокая заработная плата.

Борисовский и Молодечненский районы занимают последние места в таблице по миграционному движению населения, имея не самые высокие темпы роста реальной заработной платы. Тем не менее Борисовский район несколько улучшил свое рейтинговое положение (12/10), а по уровню промышленного производства имеет показатель выше среднеобластного. Молодечненский район опустился в рейтинге с 10-го места на 17-е. Это связано со снижением объемов строительно-монтажных работ и невысокими индексами производства продукции сельского хозяйства и розничного товарооборота.

Наиболее низкие показатели у Вилейского, Крупского, Слуцкого, Копыльского и Воложинского районов. При этом из указанной пятерки только Крупский район за первое полугодие 2019 года не улучшил свое рейтинговое положение.

В целом экономический рост Минской области в первом полугодии 2019 года обеспечен на уровне 105,3% (при прогнозе 102,3%). За 7 месяцев этот показатель составил уже 105,8%. Все отрасли экономики внесли положительный вклад в формирование валового регионального продукта. Во внешнеэкономической деятельности третий год подряд наблюдается положительная динамика. Ежегодный прирост выручки от экспорта товаров составляет около 15%, от экспорта услуг - от 22% до 29%.-0-