Минобороны опубликовало список адресов подвоза воды в пострадавшие от аварии районы Минска

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны опубликовало список адресов подвоза воды в пострадавшие из-за аварии районы Минска, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Список адресов, где можно взять питьевую воду из армейских автоцистерн:
ул. Рокоссовского, 127а,
ул. Казинца, 89,
ул. Левкова, 11, 22, 33, 8, 6, 4,
ул. Якубова, 34, 68, 42, 74,
ул. Горовца, 14, 34,
ул. Солтыса, 24,
ул. Чкалова, 32а, 3а, 15 к3,
ул. Воронянского, 9, 11 к2, 40,
ул. Плехванова, 107,
Игуменский тракт, 38,
ул. Асаналивева, 2, 12, 14, 16, 18, 34 к2,
ул. Денисовская, 39а, 43,
ул. Корженевского, 7, 12, 29,
ул Ландера, 80, 82а, 80а, 120,
ул. Кижеватова, 70, 68,
ул. Пуховичская, 21,
ул. Черниговская, 46,
ул. Аэродромная, 9а,
ул. Лучины, 16,
ул. Дроздовича, 3,
пер.2-1 Велосипедный, 36,
ул. Жуковского, 11, 6,
ул. Артиллеристов, 15.
Сегодня по Минску курсирует 18 автомобильных цистерн из 12 воинских частей. Подвоз воды продолжится, пока в этом будет необходимость.
В течение дня возможны изменения адресов точек подвоза воды в зависимости от потребностей населения.-0-