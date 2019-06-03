Минприроды ищет инвесторов для проекта "СимбиоСити" в Бресте

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды привлекает инвесторов к реализации проекта "СимбиоСити" в Бресте, сообщила на пресс-конференции "Потенциал внедрения зеленых технологий для улучшения качества жизни в городах и регионах Беларуси" начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Екатерина Кузнецова, передает корреспондент БЕЛТА.
Это одна из самых крупных инициатив Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. Старт проекту дан в сентябре 2018 года.
"Сейчас активно занимаемся поиском дополнительного финансирования. Хотелось бы показать пример того, как концепцию умного зеленого города можно реализовывать в большом городе", - отметила Екатерина Кузнецова.
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