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06 ноября 2020, 16:22

Минприроды намерено жестко контролировать соблюдение нормативов на аккумуляторном заводе под Брестом

Болеслав Пирштук
Болеслав Пирштук

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Минприроды будет жестко контролировать соблюдение всех нормативов на аккумуляторном заводе, который готовится к пуску в Брестском районе. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук.

"В данный момент объект прошел экологическую и Госстройэкспертизу, получил разрешение областного комитета природных ресурсов. Есть график пусконаладочных работ, подписано соглашение о контрольных замерах. Наша позиция принципиальна в чем: мы жестко будем отслеживать все параметры и контролировать соблюдение выданных рекомендаций. Любые превышения сразу поставят завод на грань остановки. Для нас очень важно убедиться еще на этапе испытаний, которые уже начались и будут проводиться до конца года, что на всех переделах, на всех этапах все соответствует действующим нормативам", - сказал Болеслав Пирштук.

Он отметил, что это третий подобный завод, построенный на территории Брестской области: предприятия в Березе и Пинске готовят сырье для производства аккумуляторных батарей. По сути завод ООО "Аккумуляторный Альянс" в Брестском районе является финишной частью в единой технологической цепочке. Готовые изделия планируется использовать как для потребностей внутреннего рынка, так и для поставки на экспорт.

"Если они наладят технологию достойным образом, то никаких опасений ни для природы, ни для человека не должно быть. Других шансов на работу у данного предприятия нет. Если завод будет допускать нарушения, наша позиция очень жесткая: мы его остановим немедленно", - заключил первый замминистра.

Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе под Брестом возобновились после отмены 25 сентября распоряжения председателя облисполкома от 14 июня 2019 года о приостановлении строительства объекта. Для проведения комплекса работ, связанных с проверкой и регулировкой оборудования была назначена рабочая комиссия. До конца декабря планируется запустить технологическое оборудование в штатном режиме и провести инструментальные измерения для подтверждения проектных показателей работы всех источников выбросов и опасных производственных факторов и качества воздуха в рабочих зонах.-0-

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Теги
Брест Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предприятие
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