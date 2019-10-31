Минприроды предлагает увеличить площадь заказника "Бабиновичский"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "О преобразовании республиканского заказника "Бабиновичский". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Для подготовки проекта постановления Белорусский государственный университет провел научно-исследовательскую работу по изучению природных комплексов и объектов заказника. Подготовлено научное и технико-экономическое обоснование его преобразования, в котором подтверждена высокая ценность природных комплексов, дана оценка существующему режиму охраны и использования, природным условиям и хозяйственному использованию данной территории, уточнены состав земель и землепользователи, определены оптимальные границы, установлены координаты поворотных точек его границ и создан их каталог, рассчитана площадь.

Проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника "Бабиновичский" в республиканский в связи с изменением его границ, режима охраны и использования. Планируется, что площадь заказника после преобразования увеличится на 967,72 га (с 10 тыс. 547 до 11 тыс. 514,72 га), в том числе за счет земель лесного фонда Лиозненского лесхоза.

"Дополнительные земли отличаются высокой природоохранной ценностью и значимостью для сохранения биологического разнообразия, - отметили в Минприроды. - Там выявлены место обитания диких животных и три места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, а также четыре участка с эталонным растительными сообществами (более 10 га), 18 участков с редкими растительными сообществами (более 30 га), типичный биотоп (более 17 га) и два типичных ландшафта (более 40 га)".

На территории заказника планируется запретить полосно-постепенные рубки главного пользования, заготовку дикорастущих растений и их частей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заготовку древесных соков, любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником или решением Лиозненского райисполкома), а также промысловое.

Согласно проекту документа, заказник "Бабиновичский" будет передан в управление Лиозненскому райисполкому.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения (Минприроды) с 31 октября по 10 ноября включительно на электронный адрес zakaznik8@mail.ru.-0-