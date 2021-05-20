Минприроды ввело запрет на рыбалку у Витебской ГЭС

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ввело запрет на любительскую рыбалку у Витебской ГЭС. Соответствующее постановление №10 от 6 мая 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Запрет вводится с 9 июня 2021 года по 9 апреля 2026 года в Витебском районе на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-