Минпром поздравил воспитанников "SOS-Детская деревня Могилев" с новогодними праздниками

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне новогодних праздников делегация Министерства промышленности во время акции "Наши дети" навестила подшефное частное социально-педагогическое учреждение образования "SOS - Детская деревня Могилев". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

"Такие организации буквально спасают человеческое счастье, так как нет ничего более важного для ребенка, чем забота в кругу семьи. Уже сегодня благодаря специалистам "деревни" десятки сирот обрели полноценные семьи, а это вселяет уверенность, что из этих детей вырастут не только хорошие граждане, но и просто счастливые люди", - сказал в приветственном слове заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.

Делегация министерства не ограничилась словами и вручила подарки - именно то, что заказали сами дети. "Да, вот так просто и по-дружески, а дружба между "детской деревней" и Минпромом длится уже не один год. В прошлый раз это были палатки, так как участники проекта - заядлые туристы, сейчас - роликовые коньки и скейтборды. Да, не по сезону, но зато по сердцу", - рассказали в пресс-службе.

Работники "деревни" и их подопечные - участники проекта, особенностью которого стал принцип добровольности. В краткосрочной перспективе основная задача проекта - концентрация внимания на ребенке, оказавшемся без присмотра родителей. При этом забота и душевное тепло идут как обязательное дополнение к обучающей составляющей процесса. Привить навыки, необходимые для дальнейшей интеграции в общество, понять и найти себя - вот основные цели проекта.

Фото Минпрома

"В долгосрочной перспективе мы ставим трудные, но очень важные задачи - спасение семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и, как следствие, предупреждаем такое страшное явление, как социальное сиротство", - сказал директор "деревни" Павел Казюко. Поэтому для детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот организовано обучение, при котором используются новые оригинальные формы. По его словам, только в этом году в теплом кругу так называемых "SOS-семей" (не родные семьи, а временные) через образовательные программы прошло более 1,2 тыс. человек (детей, их родных родителей, а также потенциальных усыновителей).

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-