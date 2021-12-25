Минпром поздравил воспитанников SOS-детской деревни Могилев с зимними праздниками

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне праздников делегация Министерства промышленности во главе с заместителем министра Андреем Буйневичем во время акции "Наши дети" навестила подшефное частное социально-педагогическое учреждение образования SOS-детская деревня Могилев, сообщили БЕЛТА в Минпроме.

"Такие организации буквально спасают человеческие судьбы. Здесь созданы все условия, приближенные к семейным, для полноценного личностного развития, позитивной социализации, социальной адаптации, профессионального становления и жизненного самоопределения воспитанников, так как нет ничего более важного для ребенка, чем забота в кругу семьи. Благодаря специалистам деревни дети, оставшиеся без опеки родителей, обрели полноценные семьи, а это вселяет уверенность, что из этих детей вырастут не только хорошие граждане, но и счастливые люди", - сказал Андрей Буйневич.

Делегация министерства не ограничилась словами и вручила подарки - роликовые коньки и скейтборды - все то, что заказали сами дети.

Фото minprom.gov.by

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-