"Минщина удивительная" приглашает в Воложин

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная", посвященный Году малой родины, до 2 декабря приглашает журналистов посетить знаковые объекты Воложинского района и представить его бренды своей аудитории. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Воложинском райисполкоме.

Одной из наиболее ярких достопримечательностей района является Налибокская пуща - самый большой лесной массив в Беларуси. Уникальный уголок природы стал домом для многих редких растений, птиц и животных: здесь живут зубры, лоси, кабаны, бурые медведи и многие другие представители фауны. В пуще организованы экологические тропы, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Также по территории Воложинского района протекают десятки рек, самые крупные - Западная Березина и Ислочь. Саковщинское водохранилище, образованное в бассейне Березины, заинтересует орнитологов: здесь создана площадка для наблюдения за пернатыми в естественной среде их обитания.

Для более близкого знакомства с уникальной местной природой и традициями по району организовано более 30 туристических маршрутов. Среди них зеленый маршрут "Валожынскія гасцінцы" и велосипедный "Па шляхах Валожынскіх гасцінцаў". В течение двух лет работает маршрут "С историей, с культурой, с нами", который знакомит с историко-культурным наследием района.

А после прогулок по региону гости могут остановиться в Воложинской гостинице. Желающим провести время вдали от городского шума предлагают заглянуть в местные агроусадьбы - всего в районе их почти 50.

Приверженцев активного образа жизни приглашают посетить новый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. На его базе работают секции футбола, баскетбола, легкой атлетики, дзюдо. Кроме того, посетители могут заняться плаванием, фитнесом, борьбой, прыжками на батуте или аэрохоккеем.

В числе крупнейших агропромышленных предприятий - ОАО "Воложинский льнокомбинат" и Воложинский производственный участок ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Льнокомбинат занимается первичной переработкой льнотресты, производством льноволокна, а с недавнего времени еще и производством и розливом пищевого льняного масла и производством гранулированного льняного жмыха. В свою очередь молочное предприятие специализируется на выпуске сливочного масла, твердых сычужных сыров, сухих молочных продуктов, заменителей цельного молока.

В городском поселке Ивенец вниманию посетителей предлагают костел Святого Михаила Архангела, или Белый костел, как называют его местные. Это выдающийся памятник архитектуры барокко, построенный в середине XVIII века. А величественный ивенецкий костел Святого Алексея, построенный в начале XX века, включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Заслуживает внимания и местный музей традиционной культуры. Экспозиции и мастерские предоставляют посетителю возможность познакомиться с историей и традициями белорусского народа, узнать о местных промыслах и ремеслах, увидеть интересные артефакты. Особенной популярностью у посетителей пользуются музейные программы "Тайны старосветского поселка Ивенец", "Человек и традиционная вселенная", обряд "Свадьба".

В агрогородке Раков можно увидеть древнее городище, Спасо-Преображенскую церковь, возведенную в конце XVIII века, костел Матери Божьей Розария и Святого Доминика, построенный в самом начале ХХ века. Популярностью у верующих пользуется местный святой источник: люди со всей страны приезжают в Раков, чтобы набрать из него воды. Считается, что вода исцеляет болезни глаз.

Как сообщалось, в рамках проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Объектами будущих публикаций и сюжетов станут исторические и культурные достопримечательности, а также заслуженные жители Минской области. За минувшие две недели журналисты уже открыли бренды Березинского, Борисовского и Вилейского районов.-0-